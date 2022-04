Mariani e Banti per Napoli-Fiorentina: Ricordate cosa accadde l’ultima vota?

Mariani e Banti per Napoli-Fiorentina, gli azzurri lamentano precedenti disastrosi con il direttore di gara e con il responsabile del VAR.

Mariani e Banti, designati per Napoli-Fiorentina, sono gli stessi di Napoli – Atalanta (XVI) con mani di Zapata, rigore negato al Napoli e mancata espulsione di Malinovski.

Il primo gol di Malinovskyi fu viziato da un fallo di mano di Zapata che fornì l’assist. Ancora una volta gli errori arbitrali vanno contro al Napoli, che avrebbe una classifica ben diversa senza tutte queste penalizzazioni.

Mariani in Napoli-Atalanta ha decise di non fermare l’azione che ha portato al gol di Malinovskyi, eppure Zapata controllò nettamente il pallone con una mano.

Mariani, in campo, e Banti al Var decisero di lasciar proseguire. Lo stesso Mariani nel secondo tempo non esitò un secondo a fischiare un rigore ai danni del Napoli per un mani non commesso da Mario Rui, in quanto il tocco avvenne fuori dall’area di rigore.

MARIANI BESTIA NERA DEL NAPOLI

L’arbitro Mariani rappresenta la vera bestia nera per il Napoli. Malgrado le comparsate televisive di Orsato e Irrati la situazione arbitrale è disastrosa ma nessuno sembra essersene accorto. Il tanto rinnovamento arbitrale paventato dai media con l’avvento di Trentalange si è rivelato un miraggio. In questo periodo è successo di tutto e di più fra l’indolenza di quelli stessi giornali che ne avevano esaltato il presunto cambiamento.

FIORENTINA, PRECEDENTI POSITIVI CON MARIANI

Precedenti positivi per la Fiorentina con l’arbitro Mariani di Aprilia. Sono 11 le partite dei viola arbitrate dal fischietto nato a Roma. Quest’anno Mariani ha arbitrato in Fiorentina-Torino 2-1 della prima giornata. L’anno scorso arbitrò Cagliari-Fiorentina 0-0 e Atalanta-Fiorentina 3-0. Un buon bilancio di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, e in sostanza poche polemiche.