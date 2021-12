Napoli-Atalanta: fallo di mano di Zapata sul gol di Malinovskyi – VIDEO

Napoli-Atalanta, la moviola del match. Il primo gol di Malinovskyi è viziato da un fallo di mano di Zapata che fornisce l’assist. Ancora una volta gli errori arbitrali vanno contro al Napoli, che avrebbe una classifica ben diversa senza tutte queste penalizzazioni. Mariani in Napoli-Atalanta ha deciso di non fermare l’azione che ha portato al gol di Malinovskyi, eppure Zapata controlla nettamente il pallone con una mano. L’azione da moviola, viene evidenziata nel video di Gerardo Marino e rilanciata anche dal giornalista Carlo Alvino che non fa nessun commento nel suo tweet. Durante i replay di Sky più volte si è fatto riferimento ad un possibile fallo di mano di Zapata, ma poi l’arbitro Mariani ed il Var Banti-Passeri hanno fatto proseguire e quindi tutto è stato messo a tacere.

Napoli-Atalanta: Zapata tocca il pallone con la mano?

Guardando meglio le immagini sembra evidente il tocco con la mano del colombiano. Un tocco che serve ad aggiustare il pallone mentre l’attaccante viene contrastato da Rrahmani. Zapata controlla il pallone con la mano e serve l’assist a Malinovskyi che segna il gol del vantaggio durante Napoli-Atalanta. Insomma il colpo con la mano è decisivo, perché senza di quello la palla non avrebbe preso la direzione voluta.

In questo caso arbitro e Var decidono di lasciar proseguire mentre Mariani nel secondo tempo non vede l’ora di fischiare un rigore ai danni del Napoli per fallo di mano di Mario Rui. In questo caso interviene il Var, anche perché il tocco di mano è totalmente inesistente e dalle prime immagini di Sky sembra anche nettamente fuori area. Poi l’episodio da moviola di Mario Rui viene fatto rivedere, ma sempre con una inquadratura appiattita, che non permette di stabilire con certezza se il giocatore si trovava fuori area.

Non è la prima volta che il Napoli viene sfavorito dagli arbitri. Per ricordare solo qualche episodio, basti pensare al rigore non dato con la Roma su Anguissa. Ancora più clamoroso quanto successo in Sassuolo-Napoli, in occasione del secondo gol dei neroverdi.