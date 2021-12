Classifica senza errori arbitrali XV Giornata serie A: Penalizzato ancora una volta il Napoli

Serie A, classifica senza errori arbitrali XV giornata. Penalizzato ancora una volta il Napoli di Spalletti.

VAR e non VAR, penalizzato ancora una volta il Napoli. Nelle ultime sette giornate di campionato i partenopei sono stati maltratti per ben 5 volte dagli arbitri. Con la Roma (Massa), il Verona (Ayroldi), l’Inter (Valeri) ed il Sassuolo sono addirittura 7 i punti virtuali che mancano alla squadra azzurra in classifica generale.

Classifica senza errori arbitrali XV Giornata

Inter – Spezia 2 – 0, Ghersini

Inutile ricordare quanto capitato a Osimhen per molto meno in Napoli – Venezia per mano di Aureliano alla prima giornata. Nell’economia della partita e del campionato manca l’espulsione di Lautaro che spintona Erlic a gioco fermo.

Bologna – Roma 1 – 0, Pairetto.

Incredibile quanto combina Pairetto a Bologna sul piano disciplinare, mandando su tutte le furie Mourinho e i supporters giallorossi. Se è già discutibile l’ammonizione di Zaniolo, il cartellino giallo mostrato al diffidato Abraham è da leggenda metropolitana. Abraham calcia il pallone e nel girarsi nella ripartenza entra a contatto con Svanberg in un normale scontro di gioco ma per Pairetto è fallo ed estrae il cartellino giallo per il giallorosso. Nel finale ammonito anche Karsdorp, anch’egli diffidato.

Sassuolo – Napoli 2 – 2, Pezzuto.

Dopo Valeri è arrivato anche Pezzuto e come succede in matematica, anche scambiando l’ordine degli addendi non cambia mai il risultato dell’addizione. Gli emiliani pareggiano con una rete viziata da un netto fallo su Rrahmani, sfuggito addirittura anche a Nasca al VAR. La mancata espulsione di Berardi e la rete irregolare convalidata, e poi annullata, sono solo i dettagli di quanto abbia dovuto subire il Napoli contro il Sassuolo.

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Napoli 36 Napoli 43 +7 Milan 35 Atalanta 31 Inter 34 Milan 31 -4 Atalanta 31 Inter 30 -4 Roma 25 Bologna 28 +4 Bologna 24 Roma 27 +2 Fiorentina 24 Fiorentina 24 Juventus 24 Juventus 22 -2 Lazio 22 Lazio 22 Empoli 20 Empoli 21 +1 Verona 20 Sassuolo 20 +1 Sassuolo 19 Torino 19 +1 Torino 18 Verona 19 -1 Udinese 16 Sampdoria 17 +2 Sampdoria 15 Udinese 15 -1 Venezia 15 Venezia 12 -3 Spezia 11 Spezia 11 Genoa 10 Cagliari 8 Cagliari 9 Genoa 8 -2 Salernitana 8 Salernitana 8

