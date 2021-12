Osimhen, obiettivo Coppa d’Africa: maschera 3D per tornare prima

Victor Osimhen vuole rientrare in anticipo in campo dopo l’operazione per ricomporre la frattura allo zigomo, per lui una maschera speciale. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà l’obiettivo del giocatore è quello di “rientrare per giocare da protagonista la Coppa d’Africa“. L’appuntamento è fissato per l’inizio di gennaio, quindi Osimhen dovrebbe anticipare di molto i tempi di recupero rispetto ai 90 giorni previsti dalla prognosi post operatoria. Il giocatore ha tolto i punti, ma l’operazione a cui è stato sottoposto è stata molto complessa. Il rientro in campo di Osimhen è ancora da definire ma “c’è la possibilità di utilizzare una maschera protettiva” ha fatto sapere Pedullà che ha aggiunto: “Non credo che il Napoli interverrà sul mercato per prendere un attaccante al posto di Osimhen“.

Osimhen si allena: con una maschera può tornare in campo

Gazzetta dello Sport parla del possibile recupero di Osimhen, che il Napoli attende a fine gennaio. Il giocatore “lunedì scorso ha tolto i punti di sutura e si sente abbastanza bene, avendo già cominciato a lavorare con cyclette e tapis roulant. Martedì prossimo farà tac e radiografia e se tutto procederà come si spera, Victor Osimhen potrà tornare ad allenarsi a Castel Volturno“.

Osimhen potrebbe indossare una maschera per tornare in campo. Gli specialisti sono già a lavoro su un supporto in fibra di carbonio da stampare in 3D che aderisca perfettamente al viso del giocatore. Il tutto può essere fatto con le moderne tecnologie, senza che questo provochi un disagio al giocatore. In questo modo Spalletti potrebbe veder rientrare in anticipo il calciatore. Ovviamente Osimhen a quel punto potrebbe rispondere alla chiamata della Nigeria per la Coppa d’Africa. Dunque il Napoli potrebbe utilizzare il giocatore solo per poche settimane, per poi vederlo partire e quindi riaverlo potenzialmente a fine gennaio, quando terminerà la competizione africana.