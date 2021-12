Napoli-Atalanta: emergenza totale per Spalletti, le formazioni

Napoli-Atalanta con Spalletti che deve fare a meno di sette giocatori, formazione da inventare per il tecnico azzurro. Attualmente il Napoli ha sette indisponibili: Osimhen, Anguissa, Koulibaly, Fabian, Insigne, Manolas e Zanoli. Giocatori importanti, che fanno la differenza, ma di cui l’allenatore dovrà fare a meno. Spalleti spera di recuperare almeno Insigne per la sfida con l’Atalanta, ma qualche speranza c’è anche per Fabian Ruiz. Ovviamente entrambi non potranno essere al meglio delle condizioni fisiche, anche perché oramai si gioca ogni tre giorni e quindi c’è pochissimo tempo per recuperare. Nell’Atalanta Gasperini non ha grandi problemi di formazione, ad eccezione delle assenze di Gosens e Lovato.

Probabili formazioni: Napoli-Atalanta

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport Spalletti non rinuncerà al 4-2-3-1, ma per forza di cose dovrà rinunciare a uomini fondamentali. Il posto di Koulibaly in difesa verrà preso da Juan Jesus. A centrocampo gioca Demme al posto di Fabian Ruiz, mentre in attacco Lozano prende il posto di Insigne. Almeno queste dovrebbero essere le impostazioni di partenza, poi se Insigne e Fabian Ruiz recupereranno potranno entrare a gara in corso.

Nell’Atalanta ci sono molte conferme da Toloi-Palomino in difesa, passando per il centrocampo con Zappacosta-De Roon-Freuler-Maehle. Pasalici dopo la tripletta dell’ultima giornata gioca dietro le punte con in attacco Zapata e Malinovskyi.