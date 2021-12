Infortuni Napoli: Distrazione per Koulibaly, sperano Insigne e Fabian Ruiz, il report ufficiale

Le ultime notizie sugli infortuni in casa Napoli non sono molto confortati, distrazione per Koulibaly, tendinopatia per Fabian e contrattura per Insigne. Il Napoli oggi ha svolto una seduta di allenamento in vista della sfida di sabato 4 dicembre 2021 contro l’Atalanta. Luciano Spalletti dovrà sicuramente fare a meno di Koulibaly che ha riportato una “distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro“, come fa sapere la società attraverso il report ufficiale.

La situazione degli altri infortuni al Napoli, c’è Insigne che ha riportato una “contrattura al soleo sinistro“. Mentre Fabian Ruiz presenta una “tendinopatia adduttoria e dell’ileopsoas destro“. I calciatori hanno già cominciato l’iter delle terapie. La società fa sapere che “Fabian e Insigne saranno rivalutati in vista della partita di sabato“. Insomma c’è qualche speranza di poterli vedere in campo, anche perché gli infortuni sono meno gravi di quanto previsto. Nulla da fare invece per Koulibaly che non giocherà con l’Atalanta.

Nel report degli infortunati c’è anche Anguissa che oggi ha svolto “terapie e lavoro personalizzato in campo”. Il centrocampista del Camerun non recupererà in vista della sfida di sabato, ma Spalletti spera di poterlo riavere il più presto possibile in rosa. Intanto il tecnico dovrà fare affidamento su Juan Jesus per sostituire Koulibaly, anche perché Manolas non sembra essere ancora in perfette condizioni.

Gli infortuni stanno incidendo molto sul Napoli in questa stagione. Basti pensare che Spalletti mercoledì ha recuperato Politano e Ounas, il primo assente per covid il secondo per problemi fisici. Ancora out Zanoli, sempre per Covid, mentre il rientro di Osimhen è ancora indefinito, la prima diagnosi parla di 90 giorni di stop. Il tecnico del Napoli dovrà affrontare questa parte di stagione con tanti assenti, sarà come un anticipo di Coppa d’Africa, dato che Ounas, Koulibaly, Anguissa e Osimhen potranno essere convocati dalle rispettive nazionali se a gennaio saranno abili e arruolabili.