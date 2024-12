Napoli, clima estivo a dicembre: temperature da record e bagni a mare! Capodanno sotto le stelle

La città si gode un clima quasi estivo con 19 gradi. Previsto bel tempo per il Capodanno, attesi 380 mila turisti per i festeggiamenti.

Il Golfo di Napoli si è risvegliato oggi, 28 dicembre, in una veste quasi estiva. Le temperature hanno raggiunto picchi di 18-19 gradi nelle ore centrali della giornata, regalando alla città uno scenario tipicamente primaverile in pieno inverno.

A Posillipo, lo spettacolo è stato quasi surreale: turisti in t-shirt, napoletani distesi al sole per la tintarella e qualche temerario che si è addirittura concesso un bagno nelle acque del golfo. Una giornata che ha trasformato il lungomare in una vera e propria cartolina estiva fuori stagione.

Le previsioni per il Capodanno sono altrettanto promettenti. Il meteo sorride agli organizzatori degli eventi in programma, con il grande concertone di Piazza Plebiscito e il dj set alla Rotonda Diaz che potranno svolgersi sotto un cielo sereno. “Per il 31 dicembre sono previste temperature tra i 5 e i 18 gradi, con precipitazioni assenti e cielo poco nuvoloso”, confermano gli esperti. Unica nota fredda a Benevento, dove il primo gennaio si toccheranno i -3 gradi.

L’Osservatorio turistico cittadino prevede un’affluenza record: “Stimiamo circa 380 mila presenze turistiche fino all’Epifania”. Il Comune ha già predisposto un piano straordinario per potenziare servizi essenziali come trasporti, accoglienza e sicurezza.

Il ritorno del freddo intenso è previsto solo dopo l’Epifania, quando le temperature crolleranno in tutta Italia. Ma per ora, la città si gode questo anticipo di primavera, con le giornate che lentamente si allungano e un sole che continua a regalare spettacoli mozzafiato sul golfo.