Danilo-Napoli! La reazione di Thiago Motta gela i tifosi del Napoli

Il tecnico della Juventus ha risposto sul futuro del difensore brasiliano, obiettivo degli azzurri per gennaio. Le sue parole hanno lasciato tutti senza parole.

La trattativa tra il Napoli e Danilo subisce una brusca frenata. Il difensore brasiliano, primo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare la difesa azzurra nel mercato di gennaio, sembra sempre più lontano dal trasferimento in Campania dopo le dichiarazioni di Thiago Motta.

Il tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa, ha gelato le aspirazioni dei tifosi partenopei con parole che non lasciano spazio a interpretazioni: “Danilo, come gli altri, pensa solo alla partita della Fiorentina. Per le prossime vedremo e ne discuteremo al momento opportuno”.

Una chiusura netta quella dell’allenatore bianconero, che ha poi rincarato la dose: “Il mercato sarà da gestire nel modo giusto e bene. Oggi la concentrazione è sulla partita di domani contro la Fiorentina perché è la prossima di campionato”. Parole che suonano come una vera e propria blindatura del capitano juventino, nonostante la scadenza di contratto che si avvicina.

Il Napoli di Conte, che aveva messo il difensore brasiliano in cima alla lista dei rinforzi per gennaio, dovrà ora valutare alternative per rinforzare il reparto difensivo. La pista Danilo sembra sempre più in salita.