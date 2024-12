“Ero forte in matematica!” Conte fa impazzire i giornalisti in conferenza stampa

Il tecnico del Napoli ha regalato un momento di ilarità durante l’incontro con la stampa alla vigilia della sfida con il Venezia, tra calcoli sulla corsa scudetto e autoironia.

Un Antonio Conte in versione showman ha illuminato la conferenza stampa di oggi a Castel Volturno. Il tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida contro il Venezia, ha strappato più di un sorriso ai presenti con una risposta tanto inaspettata quanto divertente sulla corsa scudetto.

Quando gli è stato chiesto se la lotta per il titolo fosse ormai ridotta a un duello a tre tra Atalanta, Napoli e Inter, l’allenatore pugliese ha sfoggiato le sue doti matematiche: “Sarebbe un azzardo sbilanciarsi dato che non è ancora iniziato il girone di ritorno. Sono più di 60 punti, 21 per 3 fa 63. Ero forte in matematica, ve lo dico! Magari peccavo in altre materie, però la matematica era il mio forte”, ha dichiarato tra le risate generali dei giornalisti.

Dopo il momento di leggerezza, Conte è tornato al suo proverbiale pragmatismo: “Stiamo lavorando tanto e vogliamo continuare a crescere”, ha concluso il tecnico azzurro, riportando l’attenzione sugli obiettivi della squadra.