De Nicola sugli infortuni del Napoli: “Koulibaly, i tempi di recupero. Insigne sa quando deve fermarsi”

Il dottor Alfonso De Nicola fa il punto sugli infortuni del Napoli che ha perso Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz. L’ex medico sociale a Radio Kiss Kiss Napoli fa capire che Insigne potrebbe recuperare per la sfida con l’Atalanta, anche perché “Insigne è uno che sa quando sa fermarsi e sa gestire perfettamente il suo corpo“. Da capire anche se riuscirà a recuperare Fabian Ruiz: “Purtroppo si gioca tantissimo e quindi è normale avere degli infortuni muscolari. Se si fosse fermato prima probabilmente non si sarebbe infortunato” dice il medico. In verità Spalletti ha ammesso che Fabian Ruiz doveva uscire qualche minuto prima, ma lo spagnolo gli aveva chiesto di restare in campo.

Il centrocampista, però potrebbe andare in camp con l’Atalanta: “Se Fabian riuscirà ad allenarsi col gruppo allora vuole dire che non saranno problemi”. Discorso diverso per Koulibaly che sicuramente non giocherà sabato prossimo: “Per Koulibaly si sospetta uno stiramento. Bisogna attendere gli esami strumentali per capire se c’è anche una lesione. Qualora dovesse esserci allora i tempi di recupero di Koulibaly sarebbero di due o tre settimane“.