Infortunio Koulibaly si teme un lungo stop: ecco le sue condizioni

Infortunio per Kalidou Koulibay che è uscito dal campo nel finale di partita di Sassuolo-Napoli, si teme uno stiramento. L’assenza del centrale difensivo senegalese è un duro colpo per gli azzurri, si è visto anche alla fine della partita Sassuolo-Napoli, quando Koulibaly è stato costretto ad uscire per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Juan Jesus, che a freddo si è dovuto lanciare in una partita molto complicata. Sarà un caso ma proprio il difensore brasiliano, che fino ad ora non aveva demeritato giocando da centrale, si è perso Ferrari in occasione del gol del pareggio del Sassuolo.

Infortunio Koulibaly: tutte le notizie

Il difensore si sottoporrà nelle prossime ore ad esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio. Impossibile che possa scendere in campo contro l’Atalanta. Lo ha detto anche Spalletti al termine di Sassuolo-Napoli, quando ha analizzato gli infortunati. Si perché oltre a Koulibaly sono usciti per problemi fisici anche Insigne e Fabian Ruiz. Preoccupano anche le condizioni dell’attaccante e del centrocampista spagnolo che possono saltare Napoli-Atalanta di sabato 4 dicembre 2021.

Koulibaly i tempi di recupero

Sull’infortunio di Koulibaly arrivano gli ultimi aggiornamenti de Il Mattino che scrive: