Il gol del pareggio del Sassuolo è un errore arbitrale, arriva la conferma

L’arbitro penalizza il Napoli contro il Sassuolo, il gol del pareggio dei neroverdi doveva essere bloccato sul nascere, c’è fallo su Rrahmani. Sicuramente il Napoli e Spalletti hanno fatto degli errori, perché una squadra da scudetto, che vince 2-0 fuori casa, non può abbassarsi in quel modo ed avere così paura di vincere la partita. Ma nemmeno si può girare la faccia dall’altro lato e non vedere l’errore macroscopico dell’arbitro Pezzutto e del Var Nasca.

Moviola Sassuolo-Napoli

Anche Corriere dello Sport analizza il gol del pareggio del Sassuolo, avvenuto con un evidente errore arbitrale.

Crolla sul finale Pezzuto, quando la partita è salita di tono e lui non l’ha saputa governare, prendendo due decisioni sbagliate che hanno inciso sul risultato. E se sulla seconda Nasca ha potuto metterci una pezza, sulla prima era senza rete, ed infatti è caduto fragorosamente. Annullata (giustamente) la rete del 3-2, la punizione del 2-2 doveva essere fischiata al contrario. Non ci sono dubbi che Demme intervenga su Kyriakopoulos in maniera fallosa (questo fischia Pezzuto), ma appena prima Defrel commette fallo su Rrahmani, non era neanche difficile: il giocatore neroverde, ad un certo punto, finisce per mettere la gamba sinistra davanti a quella dell’avversario, travolgendolo da dietro. Ecco quello che succede quando si vogliono fare le cose difficili, invece di quelle semplici. Abbastanza netto il fallo di Berardi ai danni di Rrahmani che ha poi portato alla rete del 3-2: l’attaccante colpisce con il destro il polpaccio destro del difensore del Napoli, il VAR chiarisce l’errore, Pezzuto va al monitor e annulla.

Anche Spalletti è lamentato molto durante e dopo la partita, rimediando anche un cartellino rosso. Le proteste sono più che giustificate, perché con tutta la tecnologia che c’è in campo non si capisce come si fa a non vedere il fallo nettissimo di Defrel su Rrahmani. Da sottolineare che l’arbitro Pezzutto durante Sassuolo-Napoli, ha fischiato contatti meno evidenti di quello messo sotto esame dalla moviola.