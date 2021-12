Sassuolo-Napoli: Berardi su Rrahamani, il fatto è netto. Sul web monta la polemica FOTO

Sassuolo-Napoli termina 2-2 ma arbitro e Var cancellano il 3-2 di Defrel per fallo di Berardi su Rrahmani, la moviola dà ragione al direttore di gara. Sul web tanti tifosi del Sassuolo, ma anche moltissimi tifosi e giornalisti, vicini a Milan e Inter, stanno mettendo in dubbio il fallo chiamato dal Var Nascae e convalidato dall’arbitro Pezzuto. Con quel fallo è stato annullato il gol a Defrel che avrebbe dato il 3-2 al Sassuolo che aveva già rimontato due gol al Napoli di Spalletti.

Moviola Sassuolo-Napoli

Eppure riguardando le immagini si vede come il tocco di Berardi sia netto. Proprio per questo l’arbitro Pezzuto, coadiuvato dal Var ha deciso di annullare il gol di Defrel. Il fallo di Berardi su Rrahmani c’è, a confermarlo c’è anche una serie di foto pubblicate dalla pagina ‘Errori arbitrali’ che analizza le decisioni dei direttori di gara. Il tocco sulla palla di Berardi non c’è, quindi Rrahmani viene sbilanciato ed è stato giusto fischiare il fallo. Resta l’amare delusione del Napoli che pareggia col Sassuolo. In vantaggio di due reti gli azzurri si sono fatti rimontare dai neroverdi. Ora la classifica vede il Milan e l’Inter che ora inseguono rispettivamente a un punto e due punti di distacco dal Napoli capolista.