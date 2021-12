Sassuolo-Napoli 2-2: Fabian e Mertens illudono gli azzurri. Gol annullato a Defrel

Sassuolo-Napoli 2-2, azzurri avanti con Fabian e Mertens si fanno recuperare da Scamacca e Ferrari. Nel finale gol annullato a Defrel.

SASSUOLO-NAPOLI 2-2

Il Napoli si fa raggiungere da 2-0 a 2-2 dal Sassuolo, Spalletti resta al primo posto solitario della classifica ma Milan e Inter si avvicinano rispettivamente a -1 e -2. Sblocca Fabian Ruiz a inizio ripresa, poi bis di Mertens. Scamacca riapre il match. Pari definitivo firmato da Ferrari all’89’. Nel finale espulso Spalletti e gol annullato dal Var a Defrel in pieno recupero. Cambi forzati per Insigne (all’intervallo), Fabian Ruiz e Koulibaly.

I primi due lasciano il campo per infortunio prima del fischio finale di Sassuolo-Napoli: per entrambi si tratta di un problema muscolare.

INSIGNE, FABIAN E KOULIBALY INFORTUNATI

Termina dopo appena un tempo la sfida contro il Sassuolo per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Schierato titolare da Luciano Spalletti nel tridente completato da Dries Mertens e Hirving Lozano, il numero 24 dei partenopei è rimasto negli spogliatoi all’intervallo e non è tornato sul terreno di gioco.

Una scelta precauzionale da parte dell’allenatore del Napoli, che ha preferito non rischiare Insigne nei secondi 45 minuti di gioco e lasciarlo a riposo in vista delle prossime sfide che vedranno impegnati gli ‘azzurri’.

Nel corso del primo tempo, Lorenzo Insigne ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio. Il capitano del Napoli ha stretto i denti fino all’intervallo, prima di lasciare il posto a Elmas a inizio ripresa.

Nel corso della seconda frazione di gioco, Spalleti ha dovuto effettuare il secondo cambio obbligato e rinunciare anche a Fabian Ruiz. Al 66′, il centorcampista spagnolo si è accasciato a terra per un problema muscolare ed è stato sostituito da Matteo Politano. L’ex Betis ha accusato un problema nella parte superiore dell’adduttore, vicino all’inguine. Un infortunio che sarà approfondito nelle prossime ore, al ritorno della squadra azzurra a Castelvolturno. Come se non bastasse anche koulibaly è costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare.

Le condizioni di Insigne. Kolibaly e Fabian Ruiz saranno verificate in vista della prossima che vedrà protagonisti i partenopei. La squadra di Spalletti affronterà allo Stadio ‘Diego Armando Maradona’ l’Atalanta di Gasperini, reduce dal poker al Venezia, nell’anticipo del 16° turno di Serie A in programma sabato sera alle 20:45.