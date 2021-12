Spalletti furioso: “Gol del Sassuolo c’è fallo su Rrahmani. Koulibaly e Fabian preoccupano”

Luciano Spalletti parla al termine di Sassuolo-Napoli, l’allenatore azzurro si lamenta per un fallo sul gol del pareggio del Sassuolo. Secondo Luciano Spalletti c’è era un fallo evidente di Defrel su Rrahmani che l’arbitro Pezzuto non ha segnalato. Nemmeno il Var Nasca ha fatto rivedere l’azione all’arbitro. “Sono stato espulso perché c’era un fallo di Rrahmani ed hanno dato punizione al Sassuolo. Ho protestato e quindi mi ha cacciato fuori. Eppure gli allenatori spesso vanno a recriminare“. Il commento di Spalletti a Dazn è amareggiato. Anche perchè a guardare le immagini video è evidente che c’è il fallo di Defrel su Rrahmani, invece l’arbitro lascia proseguire, da qui arriva il fallo di Demme e la punizione che genera il pareggio del Sassuolo col Napoli. Il pareggio del Napoli lascia tanti punti interrogativi, ma è chiaro che gli errori arbitrali fanno male.

Napoli: gli infortunati

Al termine della partita Sassuolo-Napoli, Spalletti fa anche la conta degli infortunati. Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, sono dovuti uscire dal campo per problemi muscolari. “A Fabian avevo chiamato il cambio, lui mi ha chiesto di restare in campo qualche altro minuto ed è arrivato l’infortunio. Lui e Koulibaly hanno qualche problema, sarà difficile recuperarli“. Sabato si gioca Napoli-Atalanta, partita complicatissima per gli azzurri, anche per i tanti assenti. Anche Insigne è uscito anzitempo dal campo: “Si è indurito il polpaccio, poteva infortunarsi e l’ho sostituito” ha detto Spalletti.

Sassuolo-Napoli: l’analisi di Spalletti

Il tecnico parla anche del match pareggiato col Sassuolo che è “un’ottima squadra. I neroverdi sono torni con forza e noi non siamo più riusciti a far girare la palla. Abbiamo perso troppi palloni facili, dovevamo fare qualcosa in più“. Secondo Spalletti al Napoli è mancata la “capacità di gestire il palleggio, la qualità nel saper gestire certi palloni quando riuscivamo a recuperare palla”.