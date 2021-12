Infortuni Napoli: Insigne può sperare, Koulibaly e Fabian sono fuori

Aumentano gli infortuni in casa Napoli, solo con il Sassuolo se ne sono registrati tre: Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly. I tre infortuni sono tutti di natura muscolare, ma in questo campionato forsennato non c’è tempo di recuperare e sabato 4 dicembre si torna in campo. Così in vista di Atalanta-Napoli gli azzurri fanno la conta degli infortuni. Attualmente ai box ci sono ancora Anguissa, Osimhen e Zanoli. Il giovane esterno destro attende il tampone negativo per ritornare ad allenarsi col gruppo. Discorso diverso per Osimhen che ha un recupero lunghissimo. Anche il rientro di Anguissa è ancora in forse, ma per lui si parlava di almeno tre settimane di stop.

Infortuni Napoli: la situazione

In vista di Atalanta-Napoli, Luciano Spalletti si dovrà rassegnare non avrà né Fabian Ruiz né Koulibaly. Il difensore senegalese è quello che sta peggio di tutti e potrebbe tornare addirittura dopo la Coppa d’Africa. Le condizioni di Fabian Ruiz verranno valutate in giornata, ma come riferisce Gazzetta dello Sport ci sono zero chance di vederlo in campo con l’Atalanta. Spalletti ha rivelato un retroscena su Fabian Ruiz e sul suo infortunio, ma ora dovrà farsene una ragione. L’unico che potrebbe recuperare per Atalanta-Napoli è Insigne che è uscito per un problema al polpaccio ed è stato bloccato in tempo.

La situazione infortuni al Napoli si fa sempre più grave. Il centrocampo è di nuovo sguarnito con l’assenza di Fabian Ruiz e Anguissa restano solo Demme e Lobotka come centrocampisti pure di un centrocampo a due. Spalletti dovrà cercare di adattarsi con quello che ha al momento, anche perché è impossibile sperare in un recupero. In difesa sarà difficile recuperare Manolas, con il greco che sembra sempre più un corpo estraneo. Al posto di Kouliblay giocherà Juan Jesus che farà coppia con Rrrahmani nella sfida con l’Atalanta.