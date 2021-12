Napoli, troppi infortuni, Giuntoli potrebbe anticipare due o tre acquisti

Giuntoli potrebbe anticipare due acquisti visti in troppi infortuni in casa Napoli. La coppa d’Africa potrebbe essere decisiva.

NAPOLI, GIUNTOLI ANTICIPA DUE ACQUISTI?

Il Napoli continua a perdere i pezzi migliori della squadra, dopo Osimhen e Anguissa, gli azzurri perdono anche Fabian, Inisgne e soprattutto il “comandante” koulibaly. Il report di oggi della società azzurra ha dato un responso durissimo, almeno per quanto riguarda Koulibaly. Il difensore senegalese è un vero e proprio perno della squadra azzurra, capace di essere incisivo in difesa, un leader di reparto, ma anche in grado di impostare l’azione. Per Koulibaly si parla di 5-6 settimane di stop. Se la diagnosi dovesse essere confermata anche durante i controlli, allora il difensore senegalese potrebbe tornare in campo solo verso la metà di gennaio.

Fermo in infermeria da lungo tempo, anche Kostas Manolas. Il difensore, sostituto natuarele di koulibaly, in questa stagione ha passato più tempo tra i camici bianchi che in campo. A gennaio il Napoli è costretto giocoforza a correre ai ripari.

I nomi più gettonati sono quelli di: Reinildo Mandava, Federico Gatti e Noussair Mazraoui.

Nelle ultime settimane si sta intensificando il lavoro di Giuntoli sul fronte calciomercato. Il Napoli sa che a gennaio perderà alcuni calciatori per la Coppa d’Africa e vuole correre ai ripari. La società fa spesa in Bundesliga e vuole rinforzare anche la difesa. In quest’ottica il Napoli si muove anche per Mandava e le cifre dell’affare vengono svelate da Nicolò Schira. Il contratto offerto dal club azzurro a Mandava prevede un accordo per quattro stagioni con un ingaggi di 1,5 milioni di euro a stagione. Un ingaggio contenuto così come vuole Aurelio De Laurentiis, che ha intenzione di abbassare nettamente il monte ingaggi. Così si spiegano anche i possibili addii di Manolas che piace ancora all’Olympiakos.

Il Napoli in fase di calciomercato pensa anche a Mazraoui sia per le sue doti tecniche che fisiche, ma fiuta anche l’affare a parametro zero. Mazraoui ha il contratto in scadenza con l’Ajax nel 2022 e quindi a gennaio il suo prezzo sarà molto più basso di quello attuale. Per Transfermarkt Mazraoui vale almeno 18 milioni di euro. A giugno, invece, potrebbe arrivare a Napoli senza versare nemmeno un centesimo nelle casse degli olandesi.

Per la difesa il nome più gettonato è quello di Federico Gatti del Frosinone. .Giuntoli segue da vicino il calciatore che è nel mirino anche di Atalanta e Juventus.

Federico Gatti è un difensore ‘alla Chiellini‘ per intenderci, che il Frosinone ha pescato l’anno scorso dalla Pro Patria a titolo definitivo. Il Frosinone, già pregusta una potenziale cessione. Prezzo fissato: servono 5-7 milioni di euro per impacchettarlo e portarselo a casa.