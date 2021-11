Calciomercato Napoli: Mazraoui e Mandava, Giuntoli a lavoro. Le ultime notizie

Notizie di calciomercato per il Napoli che punta Noussair Mazraoui, esterno di difesa o centrocampista dell’Ajax, ma anche Reinildo Mandava. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli è molto attivo dal punto di vista del mercato e sta lavorando per fare almeno un colpo durante la sessione di gennaio. È la necessità del Napoli è chiara, trovare un esterno mancino. Ghoulam non dà segnali di vera ripresa e giocare tutta la stagione con il solo Mario Rui è veramente impensabile. A questo punto anche De Laurentiis potrebbe fare una deroga all’austerity, che ha contraddistinto il mercato estivo ed in generale quello invernale degli scorsi anni.

Mazraoui: il Napoli punta la freccia dell’Ajax

Ecco quanto scrive Gazzetta sulla trattativa del club azzurro per Mazraoui: “Interessa Noussair Mazraoui, olandese di nascita ma di nazionalità marocchina, 24 anni da compiere domenica. La sua carriera sinora è stata nel segno dell’Ajax, a partire dalla trafila nel settore giovanile“. Il Napoli in fase di calciomercato pensa a Mazraoui sia per le sue doti tecniche che fisiche, ma fiuta anche l’affare a parametro zero: “La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza con il club olandese si è mostrata complicata. Mazraoui è incuriosito dalla possibilità di un’esperienza all’estero e il campionato italiano è nella sua lista di gradimento“. Mazraoui ha il contratto in scadenza con l’Ajax nel 2022 e quindi a gennaio il suo prezzo sarà molto più basso di quello attuale. Per Transfermarkt Mazraoui vale almeno 18 milioni di euro. A giugno, invece, potrebbe arrivare a Napoli senza versare nemmeno un centesimo nelle casse degli olandesi.

Mandava al Napoli: gli aggiornamenti

Altro giocatore da tempo sulla lista di Cristiano Giuntoli è Reinildo Mandava. Ecco le ultime notizie di calciomercato di Gazzetta sui movimenti del Napoli: “Per la fascia sinistra le attenzioni sono indirizzate verso Reinildo Mandava. La quotazione di mercato a gennaio potrebbe dimezzarsi rispetto ai 6 milioni attuali. Il

suo nome è stato già molto vicino al Napoli ad agosto. A Spalletti occorre una soluzione da aggiungere a quella di Mario Rui sulla fascia sinistra, al di là del pieno rientro di Ghoulam. Col Lilla il Napoli ha buoni rapporti nella scia dell’operazione Osimhen dell’estate 2020“.