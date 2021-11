Il Napoli segue tre giocatori sul mercato. Spunta un esubero del Manchester United

Il Napoli segue tre giocatori per il mercato di Gennaio. Giuntoli a lavoro per rinforzare la squadra di Spalletti.

NAPOLI, TRE GIOCATORI NEL MIRINO

Il Napoli segue tre giocatori per il mercato di Gennaio. Cristiano Giuntoli folgorato da Federico Gatti del Frosinone. Nel mirino anche Boga del Sassuolo e Martin Svidersky del Manchester United.

FEDERICO GATTI

Di giocatori giovani e così completi come lui non se ne vedono molti in Italia, assicura chi lo conosce bene. Federico Gatti è un difensore ‘alla Chiellini‘ per intenderci, che il Frosinone ha pescato l’anno scorso dalla Pro Patria a titolo definitivo. Storia particolare la sua, che a 17 anni ha lasciato la scuola e si è rimboccato le maniche per portare i soldi a casa dopo che il padre era rimasto disoccupato. Sveglia puntata alle 4 per andare ai mercati generali e muratore come secondo lavoro, con il pallone sempre in testa.

FIDUCIA – Fabio Grosso ha puntato fin da subito sul classe ’98 che alla prima stagione in Serie B si è già conquistato un posto da titolare: tranne la gara col Crotone le ha giocate tutte, sempre in campo dal primo all’ultimo minuto. Gli sono bastate 11 presenze – tra campionato e Coppa Italia – e un gol per finire nel database di alcuni club di Serie A.

LA MISSIONE DEL NAPOLI – Su tutti il Napoli, che nelle scorse settimane ha mandato alcuni osservatori a seguire il ragazzo da vicino. Siamo nella fase della valutazione, con relazioni da riempire e idee di mercato che da qui a gennaio possono concretizzarsi in qualcosa di più. Occhio alla concorrenza però, perché Gatti piace anche all’estero e sullo sfondo ci sono Juventus e Atalanta. Il Frosinone è consapevole di avere tra le mani un talento pronto a esplodere, sa che a fine stagione potrebbe privarsene ma non vorrebbe farlo nel mercato di gennaio. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 5/6 milioni di euro, ma non è escluso che possa aumentare alla fine del campionato, quando Gatti, in prospettiva, potrebbe arrivare a 20/25 partite giocate.

DA MIGLIORARE – Non tutto, ma molto dipenderà anche dai cartellini. Ecco, se c’è un aspetto nel quale migliorare è quello: cinque gialli in undici gare, quasi uno ogni due partite. Di tempo per crescere però ce n’è, il giocatore è concentrato sul campo per fare bene con il Frosinone. Maglia gialloblù e fari azzurri puntati su di lui: il Napoli studia Gatti, l’ultimo gioiello della Serie B.

MARTIN SVIDERSKY

Secondo il The Sun il Manchester United è pronto a lasciar partire già a gennaio Martin Svidersky, jolly difensivo che è in scadenza a fine stagione. Sullo slovacco ci sono l’Atalanta (con cui i rapporti sono ottimi), ma anche Napoli, Ajax e West Ham.

BOGA

l Napoli è al lavoro per acquistare dal Sassuolo l’attaccante ivoriano classe ’97 Jeremie Boga. Come riportato dal Corriere dello Sport i due club si sono già incontrati per parlare di un suo approdo in azzurro già a gennaio: tutto dipenderà dal rinnovo o meno del capitano Lorenzo Insigne.