Ziliani punge Allegri: “Parla di episodi, guardi Chiellini”

Massimiliano Allegri è apparso nervoso dopo la sconfitta della Juventus col Napoli, il tecnico ha parlato di episodi sfavorevoli. L’allenatore bianconero con tante assenze è arrivato al Maradona per cercare di prima di tutto di non prenderle. Il gentile regalo di Manolas gli è sembrato manna dal cielo, così ha schierato sua Juve con un bunker difensivo. Allegri sapeva bene che lasciare un po’ di spazio a centrocampo avrebbe fatto esplodere la velocità dei vari Osimhen, Politano e nel secondo tempo anche di Ounas. Così ha alzato le barricate, sembrando quasi una provinciale, perché alla Juve quello che conta è vincere.

Questa volta non è andata benissimo al tecnico bianconero, che poi a fine match ha utilizzato la scusa dei perdenti, tirando in mezzo l’arbitro. Secondo quanto riferito da Alvino e detto anche da Spalletti in conferenza stampa (ecco il video) Allegri lanciato accuse contro l’allenatore napoletano. Sulle parole di Allegri è intervenuto anche Ziliani che attraverso il suo profilo twitter ha scritto: “Allegri dice di aver perso per due episodi. Beh, vada a rivedersi la faccia che fa Chiellini all’indirizzo di De Ligt (e di tutti) dopo la pezza messa sul cross di Zielinski mal contrastato dall’olandese. Ne nasce l’angolo del gol del 2-1, la Juve è completamente nel pallone”.