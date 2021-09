Spalletti: “No, Allegri non mi può fare la morale” – VIDEO

La lite tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri infiamma il post partita di Napoli-Juventus. Il video delle parole dell’allenatore azzurro. Non si capisce ancora perché Allegri abbiamo voluto accusa Spalletti di aver fatto ‘casini’ con l’arbitro Irrati. Anche perché l’allenatore del Napoli non si è mai rivolto al direttore di gara di Napoli-Juventus, se non per normali cose di gioco. Il tecnico bianconero vede scheletri nell’armadio che non ci sono, sarà l’effetto di un solo punto guadagnato in tre partite e la prospettiva non troppo rosea con una rosa non proprio tra le migliori che ha allenato.

La reazione di Spalletti alla lite con Allegri

“No, non me lo aspettavo” ha detto chiaramente in conferenza stampa Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli ammette candidamente che “voleva solo salutare” Allegri, lo ha rincorso “sulla panchina all’inizio, poi nello spogliatoio alla fine, non ci sono riuscito per questo lo volevo salutare ora“. Le buone maniere di Spalletti non sono servite, anzi hanno aumentato il nervosismo del collega che lo ha accusato di aver fatto ‘casini’ con Irrati, anche se poi di quali casini non si capisce. Ecco perché sembra che le parole di Allegri siano dettate esclusivamente dal nervosismo, da una persona che deve giustificare la sconfitta con il comportamento degli arbitri. Una cosa che alla Juve hanno sempre detto di non fare, perché “lamentarsi degli arbitri è l’alibi dei perdenti“. Eppure da quando stanno perdendo qualche partita in più lo stanno facendo anche loro.

