Rinnovo Insigne: incontro agente-De Laurentiis prima di Napoli-Juve, il retroscena

Il rinnovo di Insigne con il Napoli ha una novità: l’incontro tra De Laurentiis e Pisacane, agente del calciatore, prima di Napoli-Juve. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 ma la volontà di restare in azzurro c’è tutta. Ovviamente va trovata la formula giusta e l’intesa tra domanda ed offerta. L’estate per Insigne è stata molto travagliata, con l’incontro per il rinnovo che è sempre slittato fino a saltare del tutto. Ieri De Laurentiis ha parlato dopo Napoli-Juve ma non si è fatto sfuggire nulla su Insigne.

Contratto Insigne: le basi per il dialogo

Corriere dello Sport fa il punto sull’incontro tra De Laurentiis e Pisacane per il rinnovo di Insigne. “Dopo mesi di silenzio, di messaggi subliminali e di notizie filtrate dagli amici degli amici è andato in scena il primo colloquio a tema Insigne: da un lato De Laurentiis e dall’altro il manager di Lorenzo, Vincenzo Pisacane. Un incontro a sorpresa, nel giorno della partita numero 400 del capitano con la maglia azzurra in tutte le competizioni, con la benedizione del D1OS: i due hanno chiacchierato allo stadio Maradona, poco prima dell’inizio della sfida con la Juve, gettando quantomeno le basi utili a inaugurare la trattativa mai cominciata del rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2022” scrive il quotidiano.

Il faccia a faccia tra De Laurentiis e Pisacane per il rinnovo di Insigne resta un passo importante. Fino ad ora le parti si erano completamente ignorate. Ora però bisogna andare avanti. “Poco più di nove mesi, per la precisione, ma la certezza è che i giochi si faranno in largo anticipo soprattutto perché a gennaio, se la situazione non cambierà, Insigne guadagnerà sarà libero di accordarsi con un altro club a parametro zero. E allora, il primo contatto De Laurentiis-Insigne è servito. Servito dopo l’incontro di ieri al Maradona tra il presidente e il suo manager, Pisacane: un colloquio cordiale, utile a seminare una serenità che fino a qualche giorno fa sembrava utopia, considerando i trascorsi estivi“.

