Infortunio Insigne: il comunicato ufficiale del Napoli

Infortunio Lorenzo Insigne arriva il comunicato ufficiale del Napoli. Il calciatore ha subito una distorsione al ginocchio. Sono momenti di ansia in casa Napoli nonostante la vittoria, questo perché il capitano azzurro ha subito un infortunio durante la sfida con la Juventus. “Lorenzo Insigne, uscito nella ripresa per infortunio durante il match contro la Juventus, ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro” ha scritto la SSCN sul sito ufficiale del club.

Infortunio Insigne: il report di Sky

Secondo quanto riferisce Sky l’infortunio di Insigne sarà valutato nei prossimi giorni. Anche se il calciatore è uscito dal campo in via precauzionale. Ovviamente saranno gli esami strumentali a chiarire qual è la reale entità de problema al ginocchio. Non va dimenticato che il Napoli tornerà in campo giovedì in Europa League contro il Leicester e poi dovrà giocare lunedì 20 settembre in campionato con l’Udinese. C’è da capire se Insigne potrà prendere parte al match di Europa League o se invece non sarà rischiato. Luciano Spalletti ha valide alternative in panchina come Ounas e Lozano e quindi non ci sarebbero particolari problemi, anche se Insigne riesce sempre a dare qualcosa in più durante il match, anche averlo in panchina sarebbe un’ottima notizia per Spalletti.

