Napoli di rabbia, Juventus battuta e sprofondata

Il Napoli batte la Juventus 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vincono grazie ai gol di Politano e Koulibaly. E’ un Napoli arrembante quello che comincia la partita recuperando Ospina in porta e Osimhen in attacco e con Anguissa titolare a centrocampo, alla sua prima assoluta. La Juventus si presenta senza Chiesa e tutti i Sudamericani, ma Allegri in conferenza stampa non cerca alibi e dice chiaramente: “Ho la squadra migliore per giocare col Napoli”.

Assurdo Manolas

La Juventus subisce in avvio, il piano è chiaro: non prenderle. Ma Manolas fa un gradito regalo ai bianconeri, inesistenti fino a quel momento, ed al minuto 11 regala un pallone a Morata che batte Ospina. Gli azzurri provano a recuperare, ma i bianconeri sono barricati in difesa e non arriva un pallone giocabile per Osimhen.

Rimonta Napoli

Nella ripresa Spalletti rompe gli indugi e lancia il segnale: attacchiamo. Entra Ounas al posto di un evanescente Elmas. La presenza dell’algerino rivitalizza l’attacco. Il Napoli attacca a testa bassa, ma ci vuole un lampo di Insigne ed una papera di Szczesny per far arrivare il Napoli al pareggio grazie a Politano al minuto 57. Il Napoli sente profumo di vittoria e con un sontuoso Anguissa a centrocampo recupera palloni e costringe la Juventus in difesa. Alla fine la zampata la mette Koulibaly al minuto 85 che sfrutta un tentativo di autogol di Kean e spinge un pallone salvato per miracolo dal portiere bianconero.

