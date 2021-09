Napoli-Juve, bianconeri in campo: pioggia di fischi. Il coro ‘Juve m…’ si udiva anche fuori dallo stadio – VIDEO

Pioggia di fischi per la Juventus. I bianconeri scesi in campo per il riscaldamento hanno immediatamente avvertito la carica dei tifosi del Napoli.

NAPOLI-JUVE FISCHI PER I BIANCONERI

Napoli-Juve è una partita che vale molto per entrambe le squadre, gli azzurri hanno la possibilità di portarsi a otto lunghezze dai bianconeri, mentre la squdra di Allegri vuole risc attare la brutta figura subita contro l’empoli.

durante il riscaldamento la Juventus è stata som,mersa dai fischi dello stadio Maradona. I tifosi azzurri hanno intonato anche alcuni cori come il “famoso” ‘Juve m…’. La carica dei tifosi azzurri era talmente tanta che i cori si sono uditi distintamente anche fuori dallo stadio.

#NapoliJuve, cori e fischi fuori dal Maradona contro i bianconeri pic.twitter.com/ZXI4PhEcx9 — calciomercato.com (@cmdotcom) September 11, 2021

NAPOLI-JUVE LA CURVA A DISERTA LO STADIO

La Curva A, infatti, ha comunicato che non sarà presente quest’oggi allo stadio Maradona a causa delle troppe multe ricevute.

“Oggi, in occasione di Napoli-Juve, la Curva comunica la sua assenza dagli spalti! Tale decisione è motivata dopo le numerose multe cadute sulle nostre teste. La colpa? Aver occupato il posto di sempre!