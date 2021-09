Lite furibonda Spalletti-Allegri: “Fai casino con l’arbitro”

Lite in conferenza stampa tra Allegri e Spalletti, due tecnici discutono dopo Napoli-Juventus. “Fai casino con l’arbitro” ha detto Allegri riferendosi a Spalletti”. Il tecnico del Napoli ha risposto a tono: “A cosa dire che ho fatto un casino con Irrati? Io non capisco questo atteggiamenti, non c’è stato assolutamente nulla. Non ci sono mai stati problemi”. L’allenatore del Napoli spiega: “Volevo salutare Allegri. Sono andato a rincorrerlo in spogliatoio alla fine e sono andato a salutarlo all’inizio nella sua panchina. Alla fine è andato via e non mi ha salutato, quindi volevo salutarlo ora. Non ci sono state frizioni, zero”.

Il tecnico ha analizzato anche la prova della squadra. Secondo Spalletti il Napoli è stato bravo a “superare la compattezza della squadra. C’è da migliorare ma possiamo farlo. Con Ounas qualcosa in più abbiamo avuto, ma siamo stati tutti bravi”.