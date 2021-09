Spalletti: “Vittoria giusta. Koulibaly un esempio. Serve migliorare”

Luciano Spalletti analizza la sfida tra Napoli e Juventus, con gli azzurri che hanno vinto 2-1 al Maradona. Il tecnico del Napoli a Dazn dice: “La Juventus, sulla trequarti, ha fatto un buon pressing. Mi hanno dato un po’ fastidio gli errori commessi. Possiamo fare meglio. Senza una vittoria nettissima, la squadra ha meritato di vincere. Si prende tutto il buono di questa gara e si tenta di migliorare la costruzione dell’azione. Manolas deve migliorare“.

Koulibaly è l’esempio da seguire: “Mette sempre quei due o tre punti in più in campo”, così come Anguissa: “Calciatore che ha caratteristiche che a noi servono”. Spalletti dà meriti anche a Gattuso: “Ha fatto un buon lavoro, ma ora dobbiamo migliorare”.