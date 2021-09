Spalletti furioso: “Ho sempre perso c***o perché mi fai la morale”

Luciano Spalletti all’attacco di un giornalista in conferenza stampa, al termine di Napoli-Juventus. L’allenatore del Napoli si è irritato quando gli hanno parlato del suo atteggiamento con Irrati: “A cosa dire che ho fatto un casino con Irrati? Io non capisco questo atteggiamenti, non c’è stato assolutamente nulla. Non si sono mai stati problemi, sono andato a salutarlo prima di venire in sala stampa, come fate a vedere certe cose? Ho sempre perso, perché mi fai la morale?”.

Il tecnico ha analizzato anche la prova della squadra. Secondo Spalletti il Napoli è stato bravo a “superare la compattezza della squadra. C’è da migliorare ma possiamo farlo. Con Ounas qualcosa in più abbiamo avuto, ma siamo stati tutti bravi”.