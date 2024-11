“9 milioni a Kvara”: il Manchester United fa paura al Napoli, la risposta di ADL

Il club inglese tenta il georgiano con 9 milioni all’anno, tre in più dell’offerta di De Laurentiis. Senza rinnovo possibile addio in estate.

Il futuro di Kvhicha Kvaratskhelia potrebbe essere lontano da Napoli. Il Manchester United ha fatto sul serio presentando una proposta shock da 9 milioni di euro all’anno per il georgiano, tre in più rispetto all’offerta di rinnovo del Napoli.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la proposta dei Red Devils avrebbe già catturato l’attenzione dell’entourage del calciatore. Una mossa che complica i piani di De Laurentiis, fermo sulla sua proposta di 6 milioni bonus compresi per il rinnovo contrattuale.

La situazione preoccupa il club azzurro: se lo stallo tra l’agente Jugeli e il patron azzurro dovesse persistere fino a fine stagione, il Napoli valuterebbe la cessione. De Laurentiis avrebbe già stabilito il prezzo: una cifra intorno ai 100 milioni cash, oppure una parte fissa più una contropartita tecnica gradita al club partenopeo.

Sul talento georgiano non c’è solo lo United: il PSG monitora attentamente la situazione, mentre il Barcellona appare più defilato. Ma sono i Red Devils, con i loro 9 milioni di “buoni motivi”, a essere in pole position per convincere Kvaratskhelia.