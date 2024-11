La Marca: “Avete visto cosa ha fatto Conte? Vi dico una cosa su Lukaku e Di Lorenzo”

L’avvocato è intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio analizzando la crescita mentale del Napoli sotto la guida di Conte.

L’avvocato Domenico La Marca è intervenuto ai microfoni di “1 Football Club”, programma condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, analizzando diversi temi d’attualità.

Sul Napoli-Roma, l’avvocato ha elogiato la prestazione degli azzurri: “Vittoria fondamentale per questo Napoli visto che la sfida con la Roma celava numerose insidie: il rientro dopo la sosta ed un avversario che aveva cambiato guida tecnica. Il Napoli ha offerto una prova matura, gestendo bene i vari momenti dell’incontro a dimostrazione del grande lavoro di Antonio conte. Il tecnico ha dato una grande solidità non solo tattica, ma anche sul piano mentale”.

Parole importanti anche su Lukaku: “È un giocatore importante, con la Roma ha realizzato un gol da vero centravanti di area rigore, la sua è una rete molto pesante come gli era già capitato con il Milan. Abbiamo visto quanto il centravanti belga in area di rigore possa essere decisivo”.

Su Di Lorenzo non ha dubbi: “Ha realizzato una prestazione sontuosa, impressionante nell’azione in cui ha confezionato l’assist al bacio per Lukaku, ma in generale è stato sempre presente in fase di spinta mentre in fase difensiva è stato praticamente perfetto”.

Infine uno sguardo a Milan-Juventus: “Non è stato un grande spettacolo, ma la Juventus continua a dimostrare la sua solidità uscendo da San Siro con un risultato positivo nonostante le numerose defezioni. Thuram ha fatto una partita importante, praticamente a centrocampo ha dominato”.