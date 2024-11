Meret, l’agente allo scoperto: “Vi dico la verità sul rinnovo e sull’Inter…”

L’agente del portiere azzurro ha parlato del futuro del suo assistito, commentando le voci di mercato.

L’agente Federico Pastorello rompe il silenzio sul futuro di Alex Meret. Intervistato da Calciomercato.it, il procuratore ha fatto il punto sulla trattativa per il rinnovo con il Napoli.

“Il dialogo con il Napoli onestamente è molto molto positivo”, ha rivelato Pastorello, “abbiamo la percezione che il club abbia piacere di prolungare il contratto e da parte di Alex c’è assoluta disponibilità a farlo”.

Sul momento della trattativa, l’agente è chiaro: “Adesso è il classico gioco delle parti. Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto e il Napoli su questo è d’accordo, però chiaramente c’è un aspetto finanziario che deve essere discusso. Ma io rimango assolutamente ottimista”.

Pastorello ha anche smentito categoricamente le voci di mercato: “Tutte le voci che ci sono e che leggo relative all’Inter non sono assolutamente vere. Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella del rinnovo”.

Solo in caso di mancato accordo si valuteranno altre strade: “È chiaro che nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che non è possibile rinnovare, è normale che ci si guarderà intorno ma la priorità è assolutamente quella del rinnovo col Napoli”.