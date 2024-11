“O Giò ti voglio bene”: addio al fratello di Pino Daniele, il toccante retroscena sulla canzone

Carmine Daniele si è spento a 66 anni per complicanze dopo un trapianto di cuore. Il fratello Pino gli aveva dedicato “I Got the blues”.

Un destino crudele ha portato via Carmine Daniele, fratello maggiore di Pino Daniele, scomparso a 66 anni per complicanze successive a un trapianto di cuore effettuato a Bari. La tragica notizia arriva proprio il giorno dopo che allo Stadio Maradona è risuonato “Again”, l’inedito di Pino composto nel 2009 e mai pubblicato finora.

Conosciuto come ‘O Giò‘, Carmine era molto amato dal fratello cantautore, che gli aveva dedicato una delle sue canzoni più intime: I Got the blues. Nel brano, Pino cantava per lui versi carichi d’affetto: “O Giò che voglia ‘e te vedè/me manca assaje ‘na compagnia…”.

Un legame profondo quello tra i due fratelli, spezzato una prima volta nel 2015 con la scomparsa di Pino e ora definitivamente con la perdita di Carmine, in una coincidenza che rende ancora più dolorosa l’assenza di entrambi nel mondo della musica napoletana.