Alvino: “Allegri aggredisce Spalletti. Vi dico cosa ho visto”

La lite tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti anima il post partita di Napoli-Juventus. Tanta tensione negli spogliatoi. A chiarire cosa è successo tra il tecnico del Napoli e quello della Juventus interviene Carlo Alvino che al termine del match tra Napoli e Juventus scrive: “Spalletti a fine gara va incontro ad Allegri per abbracciarlo e lui lo aggredisce verbalmente“.

Evidentemente la seconda sconfitta in tre partite sembra non fare proprio bene al tecnico della Juventus, che forse accusa un po’ di risentimento. Eppure alla vigilia del match aveva detto di avere la formazione giusta per affrontare il Napoli. A fine gara, però, la lite tra Allegri e Spalletti denota un certo nervosismo per l’allenatore della Juventus che ora ha già un distacco di 8 punti dal Napoli. Secondo quanto raccontato da Alvino l’allenatore della Juventus non ha mostrato un grande stile con questo attacco a Spalletti che non ha fatto nulla per innervosire l’ambiente. La Juventus resta in grande difficoltà in campionato, ma in generale la rosa non sembra essere quella dei tempi migliori. Il centrocampo non brilla ed il solo Locatelli non salva la situazione. L’addio a Cristiano Ronaldo, poi, non è stato ancora digerito anche se i media stanno cercando in ogni modo di denigrare il portoghese ed esaltare i nuovi acquisti bianconeri.