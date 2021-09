Manolas e Juan Jesus esultano: “Vittoria meritata”

Juan Jesus e Kostas Manolas esultato per la vittoria del Napoli sulla Juventus, le reazioni social dei due difensori azzurri. Vittoria sofferta ma meritata, questo il concetto che Manolas e Juan Jesus esprimono al termine del match Napoli-Juventus. Gli azzurri hanno saputo ribaltare la partita dopo il vantaggio di Morata, arrivato solo grazie ad un erroraccio di Manolas. Il difensore greco al termine del match ammette l’errore e attraverso intagram scrive: “Vittoria meritata, dopo un mio errore abbiamo dimostrato carattere e personalità bravi tutti !! Forza Napoli sempre!”.

Anche Juan Jesus ha lasciato un messaggio sui social ed ha scritto: “Vittoria importantissima! Bravi tutti”. Un segnale importante lanciato da questi due calciatori, uno che aveva commesso un errore e l’altro che non ha nemmeno giocato. Un segnale di compattezza, come dimostrato anche da Osimhen che ha esultato come un gol quando sul finale di partita Malcuit è riuscito a rubare palla a Bernardeschi.

