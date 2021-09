Koulibaly segna esplode il Maradona, Bellini infiamma il pubblico – VIDEO

Lo stadio Diego Armando Maradona esplode di gioia al gol di Kalidou Koulibaly che segna la rete decisiva per la vittoria sulla Juventus. Il senegalese ancora una volta è stato decisivo in una sfida con la Juventus. Questa volta il gol è arrivato allo stadio Diego Armando Maradona al minuto 85, grazie ad un erroraccio di Kean che ha chiamato il portiere avversario alla super parata, ma è stato prontissimo il difensore del Napoli a ribadirla in rete. Una gioia infinita per il pubblico napoletano che ha esultato ed invocato il nome di Koulibaly, imbeccato dallo speaker Decibel Bellini.

Con questa vittoria il Napoli mette 8 punti di distanza con la Juventus alle prime tre di campionato. Niente ancora deciso ma comunque lo svantaggio è già importante. Nota negativa della gara l’infortunio di Lorenzo Insigne. Il capitano è uscito prima della fine del match per un problema al ginocchio. Al termine della partita il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale, nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali. Spalletti attende notizie anche perché giovedì si torna di nuovo in campo, contro il Leicester.

