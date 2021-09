Foto – Anguissa festeggia con pastasciutta: messaggio a Bonucci Chiellini Chiellini?

Frank Anguissa festeggia la vittoria con la Juventus con una foto di un piatto di pastasciutta. Sui social il centrocampista del Napoli ha voluto mostrare il piatto di pastasciutta mangiato dopo la sfida con la Juventus. Una storia pubblicata su Instagram che sta facendo il giro del web. In tanti pensano che quel piatto di pasta possa essere uno sfottò per Bonucci e Chiellini.

La coppia di centrali della Juventus festeggiarono proprio con la pastasciutta la vittoria agli Europei dell’Italia. In quel caso era una risposta agli inglesi. Il piatto di pasta di Anguissa potrebbe essere anche una semplice foto per un piatto molto gradito, anche se pare esserci un pizzico di malizia. In ogni caso Anguissa si è messo in mostra anche in campo, con un’ottima prestazione alla sua prima uscita col Napoli e con pochi allenamenti con la squadra.

Leggi anche: