Napoli-Juve- Pagelle Anguissa: voti alti, il leone comincia a ruggire

Voti alti in pagelle per Frank Anguissa, giocatore che ha brillato in Napoli-Juventus con una prestazione da dominatore. Il centrocampista è stato lanciato nella mischia da Spalletti per esigenza, dato che ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Lobotka e quello ancora precedente di Demme. Ed allora il tecnico è tornato al 4-2-3-1 con Anguissa a fare da diga a centrocampo. L’ex Fulham ha risposto presente e con soli tre allenamenti con la squadra ha dato il suo apporto decisivo. Chiusure, buona visione di gioco e fisicità. Insomma quello che si ci attendeva da lui, come ha fatto capire Spalletti a Dazn a fine match.

Anguissa: i voti

Arrivano una sfila di 7 in pagella per Anguissa alla sua prima uscita con la maglia del Napoli:

Corriere dello Sport 7 : Il tempo di prendere le misure e poi il Leone comincia a ruggire: che personalità, all’esordio. Guadagna una decina di possessi e sostiene la manovra. Meglio a due.

: Il tempo di prendere le misure e poi il Leone comincia a ruggire: che personalità, all’esordio. Guadagna una decina di possessi e sostiene la manovra. Meglio a due. Corriere della Sera 7 : Statuario ma tutt’altro che statico, il camerunese arrivato dal Fulham vive un debutto nel cuore del gioco: sradica palloni e sa anche cosa farne. Incoraggiante

: Statuario ma tutt’altro che statico, il camerunese arrivato dal Fulham vive un debutto nel cuore del gioco: sradica palloni e sa anche cosa farne. Incoraggiante Repubblica 7: Debutto notevole per talento, doti fisiche e personalità.

