Leciester-Napoli: Insigne, Mario Rui e Osimhen infortunati, le condizioni

Il Napoli batte la Juventus ma deve pensare già all’Europa League con il Leicester: infortunati Mario Rui, Insigne e Osimhen. I tre giocatori hanno avuto problemi diversi durante la partita, tutti e tre sono usciti prima dal campo. Il terzino portoghese ha stretto i denti fino a quando ha potuto dopo un problema alla caviglia che si è procuratore da solo. Anche Insigne si è fatto male praticamente da solo calciando un angolo. Il capitano del Napoli è dovuto uscire per un problema al ginocchio, come ha scritto il Napoli in un comunicato. Da valutare anche il problema al polpaccio per Osimhen.

Insigne Mario Rui e Osimhen: c’è incertezza

Corriere dello Sport scrive che per Lorenzo Insigne non dovrebbero esserci grandi problemi, può rientrare in campo con il Leicester. Discorso diverso per Mario Rui e Osimhen. Il portoghese sembra quello messo peggio, mentre il nigeriano è uscito con una vistosa fasciatura a fine partita e zoppicava quando è andato a festeggiare sotto la curva. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Per Spalletti non sarebbe facile sostituire Mario Rui, dato che in rosa non ci sono terzini sinistri di ruolo. L’unico che può sostituirlo è Ghoulam che è ancora in fase di ripresa dopo l’operazione.