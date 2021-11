Giuntoli: “Calciomercato Napoli, a gennaio anche senza acquisti”

Cristiano Giuntoli parla del calciomercato del Napoli di gennaio, sessione invernale in cui il club potrebbe rinforzare la rosa. Il direttore sportivo del Napoli non si sbilancia per il mercato di gennaio dice: “Noi crediamo di poter andare avanti anche con la rosa attuale. Non bisogna dimenticare che va valutato Ghoulam, da cui ci attendiamo delle risposte. Inoltre bisogna valutare Zanoli. Qualora ci dovessero essere delle opportunità le coglieremo, ma potrebbe anche restare tutto immutato. Bisogna attendere, perché al momento è tutto in evoluzione”. Le opportunità potrebbero essere legate all’acquisto di un esterno mancino di difesa. Il nome di Mandava è uno di quelli più gettonati, anche perché il terzino del Lilla è in scadenza di contratto. In termini di calciomercato si parla anche di Bremer per il Napoli, ma il Torino spara alto.

Giuntoli parla anche delle condizioni di Victor Osimhen in vista della sfida col Verona: “Il suo infortunio dovrebbe essere lieve, siamo fiduciosi, oggi si è allenato con i compagni, ma bisogna attendere“. In fase di recupero ci sono anche Fabian Ruiz e Insigne assenti con il Legia Varsavia in Europa League. Chiusura su Anguissa: “Sapevamo della sua forza e ci abbiamo puntato tanto, siamo felici che si sia inserito così bene è un ragazzo straordinario che dà sempre il massimo“.