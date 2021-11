Osimhen in campo a Verona, l’entourage: “Vuole esserci. Rigori? Vi dico come la pensa”

Victor Osimhen vuole giocare titolare a Verona. L’attaccante è reduce da un infortunio muscolare ma sta recuperando. Oma Akatugba giornalista che fa parte dell’entourage del calciatore a Radio Marte racconta tutta la voglia dell’attaccante di giocare con il Verona che affronta il Napoli per la dodicesima gara di Serie A: “Osimhen sta cercando di recuperare per la prossima partita di campionato, non sono aggiornato e non so benissimo come sta ma certamente vorrebbe tornare in campo contro il Verona e farà di tutto per riuscirci“.

Oma Akatugba torna anche sulla questione calci di rigore. Durante la sfida tra Napoli e Bologna, Osimhen ha chiesto a Insigne di fargli tirare il secondo penalty, ma il capitano gli ha negato la possibilità. Insigne e Osimhen si sono poi subito chiariti. Ecco quanto fanno sapere dal suo entourage: “Lui è pronto già dall’ultima volta, voleva tirarne uno. Purtroppo non ha potuto perché Insigne è il rigorista ufficiale ma lui è un leader, un combattente, vuol’essere in prima linea per fare la differenza per il Napoli. Se ce ne sarà bisogno li tirerà. Dopo a gara contro la Roma era molto dispiaciuto perché si stente un leader e vorrebbe fare sempre il massimo.

Utilizzo dei social network? Lui è un ragazzo molto giovane e molto divertente, usa i social per esprimersi. Non è vero che ai tifosi non piace questa cosa, fa commedia e partecipano. Magari deve trovare un equilibrio per non sfociare nel troppo. Napoli Campione d’Italia? Ci crede eccome! Pensa anche che il Napoli possa vincere l’Europa League e pure la Coppa Italia“.