Europa League, Insigne e Fabian Ruiz non ci saranno col Legia Varsavia: il motivo

Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne non saranno in campo col Legia Varsavia sfida di Europa League che si giocherà giovedì 4 ottobre 2021. Altre due indisponibilità per Luciano Spalletti che deve fare già i conti con l’indisponibilità di Victor Osimhen per infortunio. Negli ultimi giorni il capitano del Napoli aveva dato dei segnali positivi che facevano pensare che potesse partire per la Polonia. Insigne invece non ci sarà con il Legia Varsavia, così come Fabian Ruiz. Mancheranno dunque due pedine fondamentali per Spalletti che dovrà scegliere i sostituti.

Affaticamento per Insigne Fabian Ruiz

Ecco le motivazioni dell’assenza di Fabian Ruiz ed Insigne con il Legia Varsavia, riportate dal sito ufficiale del Calcio Napoli: “Osimhen e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Fabian personalizzato in campo per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Insigne ha svolto lavoro personalizzato per completare la tabella di recupero in seguito all’affaticamento accusato sabato. Fabian e Insigne non partiranno per Varsavia. Piscina per Manolas“.

Lo staff medico lavorerà per recuperare i calciatori per la partita con il Verona dove mancherà sicuramente Koulibaly per squalifica. Fondamentale potrebbe essere il recupero di Manolas che in chiave calciomercato è sempre molto chiacchierato. Osimhen farà di tuto per esserci col Verona, così come Fabian Ruiz ed Insigne, i cui stop sembrano solo a scopo precauzionale. Da capire chi saranno i sostituti dei calciatori assenti. Il Napoli ha recupero Ounas ma sembra complicato che possa giocare dal primo minuto in Polonia. Al posto di Osimhen è ancora in vantaggio Mertens su Petagna. Mentre al posto di Insigne si candida Elmas a giocare dal primo minuto, con Zielinski confermato sulla trequarti. Il Lozano dell’ultimo periodo non convince e quindi il messicano può partire dalla panchina, anche perché nella partita con la Salernitana ha giocato titolare, senza però impressionare.