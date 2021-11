Osimhen ha un obiettivo: in campo col Verona, le ultime notizie sulle condizioni

Victor Osimhen vuole giocare con il Verona, prossima partita di Serie A che il Napoli disputerà domenica 7 ottobre 2021 allo stadio Maradona. L’attaccante nigeriano è reduce da un problema muscolare al polpaccio, ma gli esami strumentali che Victor Osimhen ha eseguito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno non hanno riscontrato lesioni. Sicuramente una buona notizia per quanto riguarda i tempi di recupero di Osimhen, ma ovviamente la contrattura va valutata. L’attaccante ex Lilla non è partito nemmeno per la trasferta di Europa League con il Legia Varsavia. Gara delicata, perché il Napoli deve vincere per superare i polacchi che sono al primo posto in classifica del Girone C di Europa League. Osimhen però vuole esserci col Verona, altra partita da non sbagliare perché il Milan è pari punti del Napoli in vetta alla classifica di Serie A.

Napoli-Verona: Osimhen in recupero

Corriere dello Sport nell’edizione odierna scrive di un Osimhen in recupero per la dodicesima giornata di Serie A. Il giocatore è rimasto al Konami Center di Castel Volturno per seguire la marcia di recupero. L’obiettivo di Osimhen è essere in campo con il Verona ed anche lo staff medico sta lavorando in questo senso. Spalletti ha fatto capire che per domenica Osimhen potrebbe farcela e quindi “non esserci diventa un’esigenza fisica, muscolare, e il miracolo, a quel punto sarà vederlo in campo contro il Verona, la vera missione che s’è data lo staff medico, diretto dal dottor Raffaele Canonico, anticipata da un allenatore che pretattica non ne fa“. Il Napoli spera di poter avere Osimhen in campo ma intanto si aggrappa a qualche statistica. Le tre partite giocate senza Osimhen (per squalifica ed infortunio) hanno portato altrettante vittorie. Gli azzurri sono riusciti a vincere col Venezia dopo il rosso ricevuto da Osimhen, con la Sampdoria ed anche con la Salernitana.