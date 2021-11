Calciomercato: Mandava il Napoli lo vuole a gennaio, Giuntoli in pressing col Lilla. C’è anche un secondo obiettivo

Il calciomercato del Napoli di gennaio si concentra su Mandava, difensore del Lilla in scadenza di contratto nel 2022. L’esterno mancino della Nazionale del Mozambico piace da tempo a Cristiano Giuntoli che è in contatto con il Lilla. Il Napoli ha ottimi rapporti con il club francese da cui ha prelevato anche Osimhen per la cifra di 70 milioni di valore complessivo. Giuntoli voleva prendere Mandava già durante la sessione di calciomercato estivo ma alla fine è saltato tutto, anche perché il Napoli ha investito pochissimo. Gli unici due arrivi sono stati Juan Jesus e Anguissa, con quest’ultimo arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Mandava resta obiettivo del Napoli, ma questa volta per il mercato di gennaio. Perché l’intenzione del direttore sportivo partenopeo è quella di accelerare i tempi e riuscire a bruciare la concorrenza, senza aspettare che il giocatore arrivi a scadenza di contratto.

Napoli, calciomercato gennaio, Mandava e Bremer

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport la possibilità per il club partenopeo di prendere Mandava non è da escludere. Ovviamente bisognerà tenere conto di molti fattori, come la presenza in organico di Ghoulam, ma anche il fatto che Mandava nel Lilla sta giocando praticamente da titolare (10 presenza fino ad ora). Il club francese potrebbe decidere di cederlo per non perderlo completamente a parametro zero, ma è ovvio che tra otto mesi il discorso sarebbe molto più semplice per il Napoli che farà un tentativo per Mandava nel calciomercato di gennaio. Ma durante la sessione estiva di compravendita dei calciatori in Serie A il club azzurro sta puntando un altro giocatore. Bremer è un obiettivo del Napoli che a gennaio si ritroverà senza Koulibaly chiamato dal Senegal per la Coppa’Africa insieme con Anguissa, Osimhen e Ounas. Gli azzurri vogliono correre ai ripari e Bremer è uno degli obiettivi preferiti.