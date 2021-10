Juve-Napoli senza gli africani: spostata la Supercoppa, tutte le date

Juve-Napoli si gioca regolarmente il 5 gennaio, cambia la data della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus che si gioca a Milano. Ad anticipare la notizia è il Corriere della Sera. Si attende la ratifica del consiglio di Lega ma si può già dire che la Supercoppa cambierà data, non sarà più giocata il 5 gennaio. Nella giornata di ieri Inter e Juventus avevano chiesto di spostare la finale di Supercoppa italiana, una richiesta che non si capisce per quale motivo aveva fatto scattare polemiche sul Napoli, con i tifosi juventini furiosi sul web. I soliti pregiudizi, dato che la società azzurra in questo contesto non aveva fatto alcuna richiesta.

Juve-Napoli: niente rinvio, si gioca il 5 gennaio 2022

Corriere della Sera fa chiarezza sulle date di Supercoppa Italiana e Juve-Napoli, sfida valida per il campionato di Serie A.

È il 12 gennaio la data più probabile per la sfida di Supercoppa italiana fra Juventus e Inter. Si giocherà a San Siro, con buona pace dell’Arabia Saudita che, nonostante il contratto con la Lega, ha esercitato l’opzione in ritardo per la disputa della sfida a Ryad il 22 dicembre. È stata scartata la data del 5 gennaio che comporterebbe lo spostamento di Juve-Napoli e di Bologna-Inter e non garantirebbe il sold out. Il Consiglio di Lega delibererà entro due settimane.

Dunque Juve-Napoli si gioca regolarmente come previsto dal calendario di Serie A. Il Napoli in quel periodo non avrà i calciatori africani. Anguissa, Osimhen e Koulibaly saranno impegnati in Coppa d’Africa e salteranno diverse partite. La questione Coppa d’Africa è uno dei problemi da affrontare per Spalletti che per gennaio deve contare sui sostituti per sopperire alle assenze dei tre giocatori africani, fondamentali per lo sviluppo del gioco azzurro.