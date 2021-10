Juventus-Napoli a rischio rinvio dopo la Coppa D’Africa. Ecco la possibile data. Juventini furiosi sul web: “Ha vinto ancora de Laurentiis”

Juventus-Napoli verso il rinvio . Il big match si potrebbe giocare dopo la coppa d’Africa. il problema è la supercoppa italiana.

RINVIO PER JUVENTUS-NAPOLI

Juventus-Napoli verso il rinvio. Il problema è la Supercoppa italiana tra Inter e la squadra di Allegri. Ad oggi, non si sa ancora né dove né quando sarà disputata. Il quotidiano la Repubblica, ha ricostruito la vicenda:

“In Arabia Saudita vorrebbero ospitarla in casa loro il prossimo 22 dicembre, visto il contratto in essere con la Lega di Serie A. A frenare De Siervo è la questione dei diritti tv. L’Arabia Saudita aveva presentato un’offerta per trasmettere le gare del campionato italiano in Medio Oriente e Nord Africa, ma l’ha ritirata. La Lega non è ancora riuscita quindi a vendere le proprie partite in quell’area, perdendo, al momento, 100 milioni di incasso.

La Lega allora sta preparando un’alternativa, ovvero quella di giocare la Supercoppa in Italia il 5 gennaio, nella finestra che riapre il campionato dopo la sosta di Natale. Una finestra in cui però è prevista proprio Juventus-Napoli. E questo apre un bivio tutto sportivo che potrebbe determinare il futuro del campionato. Perché per tutto gennaio il Napoli non avrà Koulibaly, Anguissa e Osimhen, ossia tre dei suoi migliori calciatori, che raggiungeranno le loro nazionali per la Coppa d’Africa“.

JUVENTUS-NAPOLI SPUNTA LA NUOVA DATA

Il rinvio di Juventus-Napoli appare molto probabile, spuntano diverse ipotesi sulla data del match:

“Se la Supercoppa si giocasse a gennaio, Juventus-Napoli dovrebbe slittare. Ci sarebbe una finestra a gennaio, ma sarebbe difficile convincere il Napoli a giocare nelle date libere dalla Coppa Italia. Più facile che la partita scivoli a metà febbraio. Quando Spalletti ritroverebbe i suoi tre campioni, visto che la finale di Coppa d’Africa sarà il 6 febbraio. Abbastanza per alimentare un giro di interessi e pressioni”.

TIFOSI DELLA JUVE INFURIATI CON DE LAURENTIIS

Il probabile rinvio di Juventus-Napoli non è stato ben accolto dai tifosi bianconeri. Sui social gli juventini hanno attaccato Aurelio De Laurentiis e il Napoli. In realtà il problema lo ha creato la lega calcio con la questione supercoppa. Per molti Juventini si tratta di una scelta per favorire il Napoli di Aurelio De Laurentiis che ritroverebbe tutti i calciatori rientranti dalla Coppa d’Africa.

