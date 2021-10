Napoli in campo neutro con lo Spartak Mosca, richiesta alla Uefa: il Covid fa paura

Spartak Mosca-Napoli il club azzurro vuole giocare in campo neutro. La Russia sta vivendo la quarta ondata di Covid e gli azzurri vogliono evitare il rischio contagio. La sfida tra Napoli e Spartak Mosca in Russia si gioca il 24 novembre e nonostante manchi molto resta la paura per il Covid. In Russia i casi sono oltre i 37mila in questo momento, solo a Mosca si parla di oltre 6 mila contagiati. Numeri da quarta ondata per Mosca e la Russia, tornata in lockdown con annesso coprifuoco e richiesta di certificazioni. Ecco perché il Napoli vuole spostare la partita e giocare in campo neutro.

Spartak Mosca-Napoli: la richiesta alla Uefa

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulla richiesta del Napoli alla Uefa per la gara del girone C di Europa League con lo Spartak.