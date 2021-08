Europa League: il calendario del Napoli, si comincia col Leicester

È stato diramato il calendario completo del Napoli in Europa League, con gli azzurri che esordiranno nel girone C col Leicester. La squadra di Spalletti giocherà fuori casa la prima partita al Leicester City. La squadra di Brendan Rodgers è sicuramente la più temibile del girone. Per il Napoli sarà fondamentale approcciare bene, anche perché secondo il nuovo regolamento, chi arriva primo salta un turno e vola subito agli ottavi di finale.

Europa League: il calendario completo del Napoli, orari e date

Prima giornata: Leicester-Napoli, 16 settembre ore 21

Seconda giornata: Napoli-Sparta Mosca, 30 settembre ore 18.45

Terza giornata: Napoli-Legia Varsavia, 21 ottobre ore 21

Quarta giornata: Legia Varsavia-Napoli, 4 novembre ore 18.45

Quinta giornata: Sparta Mosca-Napoli, mercoledì 24 novembre ore 16.30

Sesta giornata: Napoli-Leicester, 9 dicembre ore 18.45

Il calendario di Europa League del Napoli farà aprire e chiudere la serie di sei partite con il Leicester, ma gli azzurri dovranno fare attenzione anche gli scontri con Spartak Mosca e Legia Varsavia. I due club di Russia e Polonia non sono da sottovalutare, visto che non sono proprio delle squadre materasso. Inoltre bisogna tenere conto anche dell’aspetto climatico. Sulla carta il primo posto se lo contenderanno Napoli e Leicester, ma l’approccio all’Europa League per i club italiani è sempre controverso, per questo bisognerà tenere alta l’attenzione.