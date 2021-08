Napoli, Europa league: Ecco tutto quello che devi sapere

Il Napoli di Spalletti è in attesa di conoscere gli avversari che affronterà in Europa League. Nell’ultima edizione sotto la guida di Rino Gattuso gli azzurri furono eliminati agli ottavi dal Granada. Il secondo trofeo continentale da quest’anno cambia format: Ecco tutto ciò che devi sapere.

NUOVA EUROPA LEGAUE

L’Europa League 2021/2022 vedrà ai nastri di partenza 32 squadre e non 48: il numero quindi sarà lo stesso delle società che prenderanno parte alla Champions ed i gironi passeranno dai 12 dell’edizione che si concluderà a Danzica nel 2021 a 8.

Per ciascun raggruppamento passeranno le due migliori classificate. Le prime direttamente agli ottavi di finale, cosiddetto Round of 16; le seconde, e questa è la novità più rilevante del nuovo format, se la vedranno, in gara di andata e ritorno, nel Preliminary knockout round contro le 8 terze provenienti dai gruppi Champions.

La ratio di questa novità è probabilmente quella di rendere più tortuoso il percorso verso la finale di Siviglia 2022 delle compagini che “retrocedono” a dicembre dall’ex Coppa Campioni e dare, evidentemente una nuova, propria, dignità all’Europa League nel momento della nascita della Conference!

LA CONFERENCE LAGUE

Il 2021 vede il debutto della nuova Conference League. La novità comporta diversi cambiamenti per l’Europa League: la fase a gironi verrà ridotta da 48 a 32 squadre (otto gironi da quattro). Le otto vincitrici dei gironi accederanno agli ottavi di finale. Previsti anche degli spareggi ad eliminazione diretta prima degli ottavi tra le otto seconde dei gironi di Europa e le otto terze di Champions League. Le partite continueranno a essere disputate di giovedì (finale a parte), e saranno in concomitanza con quelle di Conference League. Le partite delle due competizioni saranno equamente suddivise tra le due fasce orarie: 18:45 (non più 18:55) e 21:00.

LE DATE DELL’EUROPA LEAGUE

Preliminari

5 e 12 agosto 2021: terzo turno di qualificazione

19 e 26 agosto 2021: spareggi

Fase a gironi

16 settembre 2021: prima giornata

30 settembre 2021: seconda giornata

21 ottobre 2021: terza giornata

4 novembre 2021: quarta giornata

25 novembre 2021: quinta giornata

9 dicembre 2021: sesta giornata

Fase a eliminazione a diretta

17 e 24 febbraio 2022: spareggi fase a eliminazione diretta

10 e 17 marzo 2022: ottavi di finale

7 e 14 aprile 2022: quarti di finale

28 maggio e 5 maggio 2022: semifinali

18 maggio 2022: finale

Sorteggi

19 luglio 2021, 13:30 CET: terzo turno di qualificazione

2 agosto, 13:30 CET: spareggi

27 agosto, 13:00 CET: fase a gironi

13 dicembre, 13:30 CET: spareggi a eliminazione diretta

25 febbraio, 13:00 CET: ottavi di finale

18 marzo, 13:30 CET: quarti di finale e semifinali

LA FINALE

La finale si giocherà allo stadio Sánchez-Pizjuán di Siviglia. Originariamente si sarebbe dovuta giocare alla Puskás Aréna di Budapest, ma a causa del rinvio e del ricollocamento della finale 2020, l’assegnazione agli stadi è stata posticipata di un anno. Impianto di casa del Siviglia, sei volte vincitore dell’Europa League, lo stadio è stato inaugurato nel 1958 e ha ospitato la finale di Coppa dei Campioni del 1986 che ha visto la Steaua battere il Barcellona. La nazionale spagnola non ha mai perso in questo stadio

EUROPA LEAGUE: LE 4 FASCE

PRIMA FASCIA

Napoli, Lazio, Lione, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Monaco, Braga, Olympiacos

SECONDA FASCIA

Leicester, Rangers, Lokomotiv Mosca, Celtic, Genk, Eintracht, Stella Rossa, PSV

TERZA FASCIA

West Ham, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahce, Spartak Mosca, Ludogorets, Marsiglia, Sparta Praga

QUARTA FASCIA

Midtjylland, Ferencvaros, Brondby, Sturm Graz, Legia Varsavia, Antwerp, Rapid Vienna, Galatasaray.

