Aurelio De Laurentiis blocca le partenze dei nazionali del Napoli. I calciatori azzurri che andranno a giocare in zona rossa, e al ritorno dovranno rispettare l’obbligo della quarantena. Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino il patron azzurro ha posto il veto sulla partenza dei propri calciatori.

DE LAURENTIIS BLOCCA I NAZIONALI DEL NAPOLI

Koulibaly, Osimhen, Lozano e gli altri calciatori avvisati dal Napoli non potranno prendere parte alle gare di qualificazione mondiale delle proprie nazionali. Tutto dipenderà da se non ci saranno deroghe alle restrizioni attuali sui rientri dai paesi inseriti nella lista rossa. Il Napoli non può far diversamente, De Laurentiis non attendeva altro. Chi rientra da Africa, Sudamerica e Centroamerica, ma anche da alcuni stati europei, come la Macedonia dove gioca Elmas, dovrà poi restare in quarantena per dieci giorni. Sarà poi sottoposto con doppio tampone al secondo e all’ottavo giorno. questo significherebbe che sei calciatori del Napoli almeno salterebbero le partite con Juventus, Udinese e l’esordio in Europa League.

LA LEGA CALCIO APPOGGIA I CLUB CHE NON FARANNO PARTIRE I NAZIONALI

La lega calcio di serie A, ha confermato che tutelerà i club che non lasceranno partire i propri nazionali

“La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra Fifa di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in Paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars – Cov – 2”.

NAPOLI-JUVE SENZA DODICI CALCIATORI

La partitissima Napoli-Juve, potrebbe giocarsi senza dodici calciatori, impegnati nelle rispettive nazionali.

“Quando Napoli-Juventus si giocherà, e dovrebbe accadere domenica 12, Spalletti avrebbe appena ritrovato (da un paio di giorni) Osimhen che rientrerà dalla Nigeria la sera dell’8 e Koulibaly, che dal Congo atterrerebbe più o meno alla stessa ora, o forse al mattino del 9 in Italia. Farebbe un po’ più tardi Ospina, che finirebbe per aggregarsi per la vigilia, rischia di perdere anche Ounase Lozano, idem Elmas. Allegri la sera del 9, in Sud America, vedrà scendere in campo Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro: non basterà – non basterebbe – un volo privato, per trascinare il contingente bianconero (al quale aggiungere anche McKennie) a distanza poco ravvicinata dalla sfida”. Ha spiegato il Corriere dello Sport.