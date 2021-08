La Juventus ha rischiato di affrontare il Napoli senza i sudamericani impegnati nelle qualificazioni al Mondiale. I bianconeri avrebbero dovuto fare a meno di Paulo Dybala, convocato dall’Argentina di Scaloni, dei brasiliani Danilo e Alex Sandro del colombiano Juan Cuadrado e dell’uruguaiano Rodrigo Bentancur.

Assenze importanti nella compagine bianconera, ma in soccorso arriva la FIGC. Con un comunicato rivolto a tutti i club di serie A, la si schiera con i club che decideranno di non concedere i propri giocatori alle nazionali che dovranno giocare in Paesi per cui, al rientro, servirà una quarantena.

Lega Serie A, sostegno a chi non darà giocatori a nazionali

“La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra Fifa di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in Paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars – Cov – 2”,

La nota della lega di serie A continua: ” La Lega si aggiunge, così, alla Premier League e alla Liga tra i campionati che si sono opposti alla Fifa. “Diversamente, la decisione della Fifa di non estendere le eccezioni alle convocazioni per i Paesi dove sussista un obbligo di quarantena al rientro (circolare 1749 FIFA) e le diverse limitazioni connesse alla diffusione della pandemia creerebbero disparità competitive per le squadre che consentissero ai propri tesserati di viaggiare in tali Paesi“, conclude la Lega calcio di serie A.